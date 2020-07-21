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Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçesini inşa eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe genelinde toplamda 19 sosyal tesis yaparak hizmete sundu.

Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı

Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçesini inşa eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe genelinde toplamda 19 sosyal tesis yaparak hizmete sundu.

21 Temmuz 2020 Salı 14:16

Aksu ve Gaffarlı mahallelerine de sosyal tesisi inşaatı başlatan Başkan Okay, bu tesislerinde kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçesine birçok zenginlik kazandıran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle sosyal tesis bakımından ilçesini ihya etti. Her türlü sosyal aktivitenin yapılacağı sosyal tesis sayısını 19’a çıkaran Başkan Okay, sağlık tesisi, spor tesisi gibi sosyal alanların toplam sayısını ise 27’e çıkardı. İlçede sosyal tesis ihtiyacı duyulan alanlara proje üretmeye devam eden Başkan Okay, 2 adet sosyal tesisin inşaatını da sürdürüyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımızın büyükşehir olmasıyla birlikte Dulkadiroğlu İlçemiz ortaya çıktı. Belediye Başkanı olarak görevi devraldığımızda ilçemizde sosyal tesis sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Bu durumu değerlendirerek geniş bir çalışma yaptık. İlçemizin büyük mahallelerine ve merkezi mahallelerine sosyal tesis projesi oluşturduk. Şuanda toplamda 19 adet sosyal tesisimiz aktif olarak hizmet vermektedir. Ayrıca iki adet sosyal tesisimizde hızla devam etmektedir. Yine sosyal tesis niteliğinde sağlık merkezi, spor tesisi, kurs merkezi ve sosyal alanlarımızın toplam sayısı 27’ye ulaştı. İnşallah ilçemizin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi ve gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşaat çalışmaları devam eden Aksu ve Gaffarlı Sosyal tesislerimizi de tamamlayarak hizmete açacağız. İlçe halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların huzuru, mutluluğu ve yaşam standartlarının yükselmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz.”

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Dulkadiroğlu’ndan Sosyal Tesis Atağı
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