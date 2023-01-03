Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal Mahallesinde Asfalt Çalışması

Yaz boyunca yoğun bir şekilde asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun son çalışmalarını yaptıklarını bildirdi. Yahya Kemal Mahallesinde yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi çevresinde asfalt serim işlemi yapan ekipler, ağır kış şartları öncesinde çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Bölgemizin ulaşım standardını yükseltme adına yoğun bir asfalt sezonu geçirdik. Acil ihtiyaçlar noktasında çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni sezon için yoğun bir şekilde hazırlıklara başladık. Şuanda acil ihtiyaç olan alanlar ile ilgili ekiplerimiz son çalışmalarını yapmaktalar. Ağır kış şartlarından önce bu çalışmaları da tamamlamayı hedefliyoruz.”