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Dulkadiroğlu’nun Dört Bir Yanında İftar Çadırları Kuruluyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinde kurulacak olan iftar çadırları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dulkadiroğlu’nun Dört Bir Yanında İftar Çadırları Kuruluyor

Dulkadiroğlu’nun Dört Bir Yanında İftar Çadırları Kuruluyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinde kurulacak olan iftar çadırları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

23 Mart 2023 Perşembe 12:19

Depremin yaralarını sarma adına çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Okay, Ramazan ayı dolayısıyla ilçesinde kurulacak olan Ramazan çadırları ile ilgili konuştu. Başkan Okay, kardeş belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ilçenin dört bir yanında iftar çadırları kurulacağını söyledi. İlk olarak kamu külliyesi önünde Ramazan çadırı kuracaklarını hatırlatan Başkan Okay, ilçenin dört bir yanında Ramazan çadırları kurulacağının altını çizdi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Depremin yaralarını sarma adına yoğun bir çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalardan bir tanesi de Ramazan ayı faaliyetleri. Vatandaşlarımızın depremin etkilerinden bir nebze uzaklaşmaları ve ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmeleri adına bizler de gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlçemizin dört bir yanında kardeş belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte iftar çadırları oluşturuyoruz. Kamu Külliyesi önü, Kurtuluş mahallesi, Mehmet Akif mahallesi, Sümer Mahallesi ve İstasyon mahallesi, Erkenez mahallesi, Karaziyaret mahallesi, Aksu mahallesi, Genç Osman mahallesi, Kayabaşı mahallesi ve Kanuni mahallesinde iftar çadırı ve alanları oluşturacağız. İnşallah ilk iftarımızı da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapacağız. Bu zorlu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ramazan ayı da bu birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yaşayacağımız günlerdir. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Son Güncelleme: 23.03.2023 16:22
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Dulkadiroğlu’nun Dört Bir Yanında İftar Çadırları Kuruluyor
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