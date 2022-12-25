Dulkadiroğlu’nun Gezi Uygulaması Gezede Turizm Ayrıntılarını Sunuyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin cep telefonları için tasarladığı gezi uygulaması Gezede, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini dijitale taşıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin hizmete sunduğu projelerin de yer aldığı uygulamada, konum, tarihi yerlerin bilgileri ve değerlendirmeleri yer alıyor.

Uygulama ile ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan bir ilçeyiz. İlçemizin tarihini ve kültürünü tanıtma adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de Gezede uygulamasıdır. Şehrimize gelen misafirlere bu uygulamayla rehberlik yapmaktayız. Dulkadiroğlu İlçemiz tarihi konakları, tarihi camileri, tarihi sokakları, tarihi çarşıları ve kültürel değerleriyle dikkat çekmektedir. Bu değerlerimizin misafirlerimize en güzel şekilde anlatılması, aktarılması ve ifade edilmesi adına birçok çalışma yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması adına çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın bu uygulamayı cep telefonuna indirmesini tavsiye ediyorum.”