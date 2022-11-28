Dulkadiroğlu’nun Tarihi Yeniden Canlanıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana ortaya koydukları konak restorasyon projelerine değindi. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kahramanmaraş Araştırmalar Konağı ve Bahtiyar Yokuşu gibi projelerin başarısını dile getiren Başkan Okay, yeni projelerin de yolda olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Bahtiyar Yokuşu’nun devamı niteliğinde yeni bir projeye başladıklarını hatırlatan Başkan Okay, bu projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş’ın turizm de çok önemli bir potansiyele kavuşacağını söyledi.

Kurtuluş mahallesinde başlatılan çalışamadan bahseden Başkan Okay, şunları söyledi: “Bahtiyar Yokuşu projesinin devamı niteliğindeki bu projemiz Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacak. Bahtiyar yokuşunun devamında Kurtuluş İlköğretim okulunun hemen yanındaki sokakta çalışmalarımız başladı. Bu alanda toplamda 10 konağın cephe yenilemesini yaparak restore edeceğiz. Hatuniye Caddesi, Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu konağının çevresi de bu projeyle turizme uygun hale gelmiş olacak.”

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin bu gibi projelerde olduğunu ifade eden Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli tarihinde saklıdır. Bu potansiyeli ortaya çıkarma adına konak restorasyonu çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmalara gösterilen ilgi de bu düşüncemizi tescilliyor. Şehrimizin turizmden hak ettiği payı alması adına çalışmayı sürdüreceğiz.”