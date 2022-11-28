Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak sevdalısı kahramanlara selam olsun”
Başkan Mahçiçek; “Vatan ve bayrak...
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor
Sezai Karakoç Kolokyumu Devam Ediyor
Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş Ruhunun Canlandığı Büyük Bir Destandır”
Başkan Okay, “Bayrak Olayı, Diriliş...
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet...
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah...

Dulkadiroğlu’nun Tarihi Yeniden Canlanıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları konak restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuşarak, “Ortaya koyduğumuz konak restorasyon çalışmalarıyla ilçemizin tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.

Dulkadiroğlu’nun Tarihi Yeniden Canlanıyor

Dulkadiroğlu’nun Tarihi Yeniden Canlanıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları konak restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuşarak, “Ortaya koyduğumuz konak restorasyon çalışmalarıyla ilçemizin tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:36

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana ortaya koydukları konak restorasyon projelerine değindi. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kahramanmaraş Araştırmalar Konağı ve Bahtiyar Yokuşu gibi projelerin başarısını dile getiren Başkan Okay, yeni projelerin de yolda olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Bahtiyar Yokuşu’nun devamı niteliğinde yeni bir projeye başladıklarını hatırlatan Başkan Okay, bu projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş’ın turizm de çok önemli bir potansiyele kavuşacağını söyledi.

Kurtuluş mahallesinde başlatılan çalışamadan bahseden Başkan Okay, şunları söyledi: “Bahtiyar Yokuşu projesinin devamı niteliğindeki bu projemiz Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacak. Bahtiyar yokuşunun devamında Kurtuluş İlköğretim okulunun hemen yanındaki sokakta çalışmalarımız başladı. Bu alanda toplamda 10 konağın cephe yenilemesini yaparak restore edeceğiz. Hatuniye Caddesi, Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu konağının çevresi de bu projeyle turizme uygun hale gelmiş olacak.”

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin bu gibi projelerde olduğunu ifade eden Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli tarihinde saklıdır. Bu potansiyeli ortaya çıkarma adına konak restorasyonu çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Ortaya koyduğumuz çalışmalara gösterilen ilgi de bu düşüncemizi tescilliyor. Şehrimizin turizmden hak ettiği payı alması adına çalışmayı sürdüreceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’nun Tarihi Yeniden Canlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedikuyular’ın Ulaşım Güvenliği Artırıldı
Yedikuyular’ın Ulaşım Güvenliği Artırıldı
Kahramanmaraş'ta "bayrak olayı"nın 103. Yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş'ta "bayrak olayı"nın 103. Yıl dönümü kutlandı
Afşin İyi Parti Teşkilatında Başkan Taşkale Güven Tazeledi
Afşin İyi Parti Teşkilatında Başkan Taşkale Güven Tazeledi
İyi Parti Elbistan ilçe başkanlığına Serhat Özdemir seçildi!
İyi Parti Elbistan ilçe başkanlığına Serhat Özdemir seçildi!
Kahramanmaraş’ta "mobil trafik eğitim tırı" öğrencileri bilgilendirdi
Kahramanmaraş’ta "mobil trafik eğitim tırı" öğrencileri bilgilendirdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber