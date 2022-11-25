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‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Fahri Hemşehrisi Sezai Karakoç’un hayatını anlatan ‘Dünya Sürgünü’ adlı belgeseli 26 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde beyaz perdeye taşıyacak.

‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor

‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Fahri Hemşehrisi Sezai Karakoç’un hayatını anlatan ‘Dünya Sürgünü’ adlı belgeseli 26 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde beyaz perdeye taşıyacak.

25 Kasım 2022 Cuma 17:28

Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç’un vefatının 1’inci yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle çekilen ‘Dünya Sürgünü’ adlı belgeselin gösterimini gerçekleştirecek. Arsal Mazmanoğlu, Demir Su Güneş, İrfan Buzcu, Çisel Ocak Kara, Harun Dağaşan, Emre Kaymak, Melek Yağmur Güler ve Elif Sayraç gibi ünlü oyuncuların rol aldığı belgeselin gösterimi, 26 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da sanatseverlerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Fahri Hemşehrisi Sezai Karakoç’un hayatının anlatıldığı ‘Dünya Sürgünü’ belgeselinin gösterimine tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
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