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Dünyanın en büyük botanik bahçesi, EXPO ile Kahramanmaraş'a taşınıyor

Gürcistan’da bulunan dünyanın en eski ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürü, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a taşınacak. 140’tan fazla ülkenin iş birliği yaptığı bahçenin EXPO 2023’e kurulması ve istişarelerde bulunmak amacıyla yetkililer Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek.

Dünyanın en büyük botanik bahçesi, EXPO ile Kahramanmaraş'a taşınıyor

Dünyanın en büyük botanik bahçesi, EXPO ile Kahramanmaraş'a taşınıyor

Gürcistan’da bulunan dünyanın en eski ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürü, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a taşınacak. 140’tan fazla ülkenin iş birliği yaptığı bahçenin EXPO 2023’e kurulması ve istişarelerde bulunmak amacıyla yetkililer Kahramanmaraş’ı ziyaret edecek.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:25
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Bahçecilik alanında dünyanın geleceğine yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin ve projelerin sergilenmesinin yanı sıra düzenlendiği kenti küresel bir marka haline getiren Uluslararası EXPO, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in başarılı girişimleriyle Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 2023 yılı için Kahramanmaraş’a kazandırıldı.

Açıklandığı ilk günden bu yana başta kent halkı olmak üzere, Türkiye’den birçok şehrin yoğun ilgi gösterdiği ve heyecanla gelişmelerin takip edildiği EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın Rekreasyon Alanı’nda hummalı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kentin geleceğini doğrudan şekillendirecek olan EXPO 2023, içerisinde bulunan projelerin ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra turizm ve şehrin reklamı adına şimdiden büyük kazanımlar sağlıyor.

Başkan Mahçiçek’in ziyareti meyvesini verdi

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi’ne çıkarma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve beraberindeki EXPO 2023 heyeti, Gürcistan’a da gerek Batum’da temaslarda bulunmuştu. Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ı ziyaret ederek, EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ın resmi davet mektubunu takdim etmişti. Ziyaret sonrası her iki taraf açısından sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dünya’nın en çok bitki çeşitliliğine sahip bahçesi Kahramanmaraş’a kurulacak

Gürcistan’da bulunan dünyanın en eski, en büyük ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürü, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’a kurulacak. Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre Batum Botanik Bahçesi’nden bir heyet, 25 Temmuz’da kente gelerek hem görüş alışverişinde bulanacak hem de alanda incelemeler yapacak. Dünyada bahçecilik alanında en önde gelen isimlerin yapacağı incelemeler sonucunda da hangi çeşit bitki türünün kentte uyum sağlayacağı ve Batum Botanik Bahçesi’nin minyatürünün nasıl kurulacağı kararlaştırılacak.

Batum Botanik Bahçesi nedir?

Batum Botanik Bahçesi 3 Kasım 1912’de açıldı. Bahçenin çiçek zenginliği 9 fitocoğrafik bölüm ve üç parkta toplanmıştır.

Bahçe, asırlık parklar, subtropikal floranın eşsiz koleksiyonlarının yanı sıra sulu meyveler, palmiyeler, güller, kamelyalar, narenciye, bambular, manolya, Kıbrıs, çam ağaçları, fındık, hurma ve akçaağaç koleksiyonları ile ayırt edilir. 125 yaşındaki büyük çiçekli manolyalar, en yaşlı yaprak dökmeyen sekoyalar, baş döndürücü kokulu Osmanthus şeridi, çiçekli bitkilerin ahırı, gizli Japon bahçeleri, romantik, rahat manzaralar ve panoramik manzaralar ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Bahçe koleksiyonu, 90’ı Kafkas kökenli olmak üzere 2 bine kadar taksonomik birimden oluşmaktadır.

Bahçe, tarımsal ve biyolojik bilginin yayılması için önemli bir merkez olarak hizmet vermektedir. 140’tan fazla ülkenin botanik bahçeleri, üniversiteler ve diğer bilimsel-araştırma kurumları ile İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalama şeklinde ilişki kurulmuştur.

1998 yılından bu yana Batum Botanik Bahçesi, karşılıklı işbirliği, bilimsel bilgi paylaşımı ve Botanik Bahçeleri'nin ortak stratejisi üzerinde çalışmak açısından önemli bir değer olan Botanik Bahçeleri Koruma Uluslararası (BGCI) üyesi olmuştur.

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