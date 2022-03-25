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"Dünyanın en saçma binası"nda yıkım çalışmaları sürüyor

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve kaplama söküm işlemleri tamamlanan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları devam ediyor.

"Dünyanın en saçma binası"nda yıkım çalışmaları sürüyor

"Dünyanın en saçma binası"nda yıkım çalışmaları sürüyor

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve kaplama söküm işlemleri tamamlanan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları devam ediyor.

25 Mart 2022 Cuma 09:31
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Görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine en az 1500 araçlık otopark ve meydan yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıl önce Özel İdare İş Merkezi olarak inşa edilen binanın Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak yapılan aramalarda ilk sırada çıktığını belirtti.

Binanın fonksiyonel olmamakla beraber bölgenin tarihi siluetini de bozduğunu dile getiren Güngör, yapının aynı zamanda tarihi dokuyla uyumsuz olması nedeniyle eleştiri konusu olduğuna işaret etti.

Güngör, "Özel İdare İş Merkezi'nin dış cephe ve iç mekan uygulamalarının söküm çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. 40 dönümlük adada önemli bir dönüşüm gerçekleştirerek tarihi dokuya uygun bir çalışmayı hayata geçireceğiz." dedi.

Yıkım işlemlerinin 90 güne kadar tamamlanacağını aktaran Güngör, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgeye "Şehir Meydanı" inşa edileceğini sözlerine ekledi.

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