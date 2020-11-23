Dünyanın Yemeğini Kahramanmaraş Pişiriyor

Büyükdereli; “Aynı zamanda bu yemeklerin kalitesi yanında da gastroteknolojiyi en iyi kullanan çok güçlü bir sanayiye sahip.

Çelik tencere ürünleri 123 üzeri ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok markası şehrimizde üretilmektedir. Bakır el sanatlarının teknolojiyle birleşmesiyle şehrimiz adeta gastronomi şölenine dönüşüyor.

Bir yemeğin yapımı ve kalitesinin yanında sunuş şekli ve hikayesi de çok önemlidir. Şehrimiz Dulkadiroğlu beylik kültüründen ve Osmanlı sarayıyla akrabalık ilişkisi olduğu için yemeklerde bundan dolayı sofra ve masa düzenine dikkat edilmiştir. Bununla ilgili tekstil , Maraş işi , bakır işçiliği ile yapılan mutfak araç ve gereçlerini geliştirmiştir. İkram sofralarında Maraş işi ile yapılan masa örtüleri , sofra örtüleri ve sunum malzemeleri ile göze hitap etmiş.

Bakır el sanatlarında çok iyi olduğu için bunu mutfak araç ve gereçlerine dönüştürülmüş ve arkasından çeliğin teknoloji ile birleşmesi ile hem sağlıklı hem de sunumla göze hitap etmeye devam edimiştir. Nefis Kahramanmaraş yemekleri ile de tam bir görsel ve gastronomik şölen haline gelmiştir. Şehrimiz hem kültür , gastronomi hem de gastroteknoloji şehridir. Tüm dünyayı bu şöleni görmeye bekliyoruz.” Diye konuştu.