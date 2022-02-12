Dursun Nar’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Nar mesajında şunları söyledi;

“21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün süren mücadelede Maraş halkı tek vücut olmuş, işgalci düşmanları ve işbirlikçilerini yerle bir etmiştir. Bu direniş ve başarı da Kurtuluş Savaşı’nın zaferlerle sonuçlanmasının ilk kıvılcımı olmuştur.

Kalesinde istiklalinin ifadesi olarak dalgalanan Şanlı Bayrağın, mütecaviz zalimlerce indirilmesi karşısında; yeniden işgalcileri def edip burçlara dikmiş olan kahraman ruhun adıdır Maraş.

Şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyerek Maraş halkına önderlik eden Sütçü İmam, Arslan Bey, Senem Ayşe ve Çuhadar Ali başta olmak üzere; tüm Maraş halkının büyük fedakârlıklarıyla kazanılan bu olağanüstü zafer sonrasında ilimize, TBMM tarafından “İstiklal Madalyası” ve “Kahraman” unvanı verilmiştir.

bize düşen görev, bu toprakların nasıl ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır. Ecdadın savaştaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz.

Bu duygularla, Milli Mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutluyorum.”