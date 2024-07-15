Dursun Nar’dan 15 Temmuz mesajı!

Nar, 15 Temmuz'un Türk demokrasisine ve devletine yapılan hain saldırıları unutulmaz bir direniş olarak tarihe geçirdiğini belirtti.

Türk milletinin, FETÖ ihanet güruhunun demokrasiyi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmayı hedeflediği karanlık gecede, canı pahasına vatanseverliklerini sergileyerek meydanlara indiğini vurgulayan Nar, milletin birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı dik durduğunu ifade etti.

Tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısına imanla çıkan milletimizin, vatanseverlik ruhunu ortaya koyduğunu ve gelecek nesillere ilham olacak bir direniş sergilediğini dile getirdi.

Nar, devletin tüm kurumlarının ve güvenlik güçlerinin milletin desteğiyle birlikte ülkenin birliği ve bekası için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayarak, şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize minnet duygularını belirtti.