Edebiyat camiasından Kahramanmaraş’a bir ödül daha

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak için tiyatro gösterisinden kütüphane söyleşilerine, Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nden okur – yazar buluşmalarına çeşitli dallarda faaliyetlerini sürdüren, Yitiksöz, Berdücesi, Evelahir ve Müşterek gibi süreli yayınları şehrin kültür envanterine kazandıran, Kahramanmaraş Akademi ve Diriliş Sanat Merkezi’yle entelektüel birikimi artırmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıylaedebiyat dünyasının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde hayata geçirdiği kültürel faaliyetleriyle birçok ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği’nin de (TYB) takdirini kazandı. TYB tarafından düzenlenen ve Şiir, Roman, Edebi Tenkit, Çocuk Edebiyatı, TV Programı ve Özel Yayıncılık gibi 25 farklı branşta ödülün verildiği “2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” programında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kamu Yayıncılık alanında ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiir ve edebiyatın başkentine yakışır etkinliklerin artarak devam edeceği belirtildi.