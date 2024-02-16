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Efsane Başkan Mehmet Balduk’un hayatı iz bırakan babalar kitabında!

Koç, Üzeyir Garih gibi Türkiye’nin en önemli iş insanlarının hayatlarının anlatıldığı İz Bırakan Babalar kitabında Mehmet Balduk’un hayatı bu özel kitabın kapağında yer aldı.

Efsane Başkan Mehmet Balduk’un hayatı iz bırakan babalar kitabında!

Efsane Başkan Mehmet Balduk’un hayatı iz bırakan babalar kitabında!

Koç, Üzeyir Garih gibi Türkiye’nin en önemli iş insanlarının hayatlarının anlatıldığı İz Bırakan Babalar kitabında Mehmet Balduk’un hayatı bu özel kitabın kapağında yer aldı.

16 Şubat 2024 Cuma 11:09

Türkiye ekonomisine yön veren ve çağ atlatan en önemli iş insanlarının ikinci nesil çocuklarının babalarını anlattığı İz Bırakan Babalar kitabında Kahramanmaraşlı efsane Başkan Mehmet Balduk’un kızı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul da gerçek Kahraman şehrin Efsane Başkanı babasını Mehmet Balduk’u anlattı.

Koç, Üzeyir Garih, Sani Konukoğlu, İzzet Özilhan, İbrahim Bodur gibi ülkemizin gelişimine yön veren iş adamlarının çocuklarının babalarını anlattığı bu eşsiz kitapta Mehmet Balduk ile kızının baba kız aşkını anlatan o özel fotoğrafına kitap kapağında yer verildi.

Ülke ekonomisinin en özel isimlerinin yetiştirdiği çocukları babalarından aldıkları ilham ve stratejileri “İz Bırakan Babalar” kitabında anlattılar. Babası Mehmet Balduk ile özel anılarını bu eşsiz kitaba anlatan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “İş Dünyasının Son Samurayı Mehmet Balduk” dedi.

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