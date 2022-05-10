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Yönetim Kurulu Başkanlığına Recep Erçin seçildi

EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı

EGD 6. Olağan Genel Kurul'u yapıldı

Yönetim Kurulu Başkanlığına Recep Erçin seçildi

10 Mayıs 2022 Salı 15:47
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Barış Ergin Başkan Vekilliğine, Özgül Öztürk ve Mehmet Uluğtürkan Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Derneğin genel sekreterliğini Murat Gülderen, saymanlığını Rahim Ak üstlendi.

Sibel Atik Dalkaya, Aysel Yücel, Burak Coşan, Murat Birinci, Ceyhun Kuburlu ise derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.

Genel Kurul Toplantısı sonrası Kurucu Başkan Celal Toprak’ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına getirilmesi kararlaştırıldı.



Derneğin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Sayime Başçı, Hasan Arslan, Ali Yıldırım, Burak Karagöz, Taylan Büyükşahin, Yavuz Müftüoğlu, Kaan Zenginli, Arzu Kurum, Şuayip Alabay, Gülay Sarıkaya, Şenay Büyükköşdere."

Denetim kurul asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Kerim Ülker, Seda Tabak, Cemre Nur Karaca, Belgin Yakışan Mutlu, Ömer Temur

Denetim Kurulu yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:

Cuma Cinkılıç, Serap Doğan, Gündüz Üç, Tuba Aşıcı, Merve Sibel Sili

Onur Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ruhi Sanyer, Mustafa Kemal Çolak, Meliha Okur, Perihan Çakıroğlu, Metin Can

Onur Kurulu yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:;

Sedat Yılmaz, Hamit Varol, Engin Çağlar, Arzu Maliki, İrfan Yaran.

Anahtar Kelimeler:
EGD 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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