Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu’ndan Kahvaltı Etkinliği

İzmir Bayraklı ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitime katkı adı altında muhteşem bir kahvaltı düzenledi. Federasyon başkanı Ali Erkoç yaptığı konuşmada Eğitime destek için el ele bir öğrencide sen okut diyerek düzenlen kahvaltıda bağışlar havada uçuştu.

Kahvaltıya CHP konak eski ilçe başkanı Aytekin Tunus, Erzurum federasyon başkanı Tekin Yaman, Kars kadın kolları yönetimi adına Deniz Hazan, Hüseyin Işık, Emekliler Disk başkanı Kadir Altahan ve CHP Bayraklı İlçe başkanı Necati Şahin ve Bayraklı Belediyesi Başkanı Serdar Sandalın ev sahipliği yaptığı muhteşem kahvaltı yapılan bağışlar ve çekilişler ile söylenen türkülerle sona erdi.