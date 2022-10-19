Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş’ta 7. Olağan genel kurulu yaptı!

Başkan Abdulaziz Aydın kongrenin açılışında bir konuşma yaparak şu ifadelere yer verdi:

Çok değerli hazirun hepinizi selamlıyor,bu güzel günümüze hoşgeldiniz diyorum.

“Bir şey yap” dizelerini hayatının felsefesi haline getiren, bilgisini, imanını, inancını ve tecrübesini birbirine katık edip, Eğitim Bir Sen kimliği ile tecessüm ettiren Kurucu Genel Başkanımız M.Akif İnan’ı rahmetle yad ediyorum

Eğitim-Bir-Sen; “Bir adım atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir zincirlerimiz” diyerek Ruhumuzun kafese mahkûm edilip teslim alınmaya çalışıldığı zor zamanlarda, çağları aydınlatan bir ateşin meşalesini yakarak bir yürüyüşe çıktı; Bu çağrı, milletimizin asil vicdanında yankılandı ve karşılık buldu. İşte bu kıtalar büyüklüğündeki davanın siz şimdiki temsilcileri, yürekleri dağlar kadar büyük, merhametin ve adanmışlığın temsilcileri; sizlere selam olsun.

Yaptığımız iş bir hizmet yarışıdır. Cefakar öncülerimizin açtığı bu kutlu yolculuk, vefayla yürüyen siz kıymetli dava arkadaşlarımızın sayesinde zirveden yeni ufuklara taşınmıştır. Emek ve gayretlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün tüm ülkede olduğu gibi şubemizde de genel kurul heyecanını yaşıyoruz. Genel kurullar geniş katılımlı istişaredir aslında. Bizler de işlerimizi yaparken kararlarımızı alırken ortak akla ve meşverete özen gösteren bir teşkilatız. Üyelerimizin oylarıyla tecelli eden delegelerimizin, özgür iradesiyle yapacağımız Genel Kurulumuz hiç kuşkusuz teşkilatımıza yeni bir heyecan ve farklı bir dinamizm kazandıracaktır.

Değerli dostlar;

Eğitim-Bir-Sen, hak ve özgürlüklerin teminat altında olduğu, her alanda kalkınmış, eğitimi maarif davası edinmiş, müreffeh bir Türkiye hayali ile yola çıkmış ve 30 yılı geride bırakmıştır. Dile kolay; hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesi ile geçen 30 yıl!

Eylem ve söylemini duygu dünyasına, iradesine, özlem ve umuduna tercüman olarak gören Eğitim-Bir-Sen, insanımızın yoğun teveccühüyle dalga dalga büyüyerek toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçilen süreç sonrasında, Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur.

Eğitim-Bir-Sen’in tarihi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin her demokratik kazanımında Eğitim-Bir-Sen’in teri, yeri ve imzası vardır. Çünkü biz meydanlara inmeye başladığımızdan bu yana, ülke olarak kaydettiğimiz her ilerleme, ısrarlı takip ve taleplerimizle mümkün olmuştur.

Bugün 6. Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen haklarla sendikal faaliyetler yeni ve ileri bir mesafe kazanmıştır. 3600 ek göstergenin alınması, beklentileri karşılamaktan uzak olmasına rağmen, önümüzdeki dönemde iyileştirilmesi için çaba harcayacağımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkması, sözleşmeli personele kadro verilmesi ve bütün bunların hükûmetle ortak çalışma sonucu yapılması, sadece ülkemiz için değil bütün dünya sendikacılığı adına da tarihî nitelikte kazanımlardır.

Kangrene dönüştürülüp milletin moralini bozan, hızını kesen başörtüsü meselesinin çözümü, sekiz yıllık kesintisiz eğitimden ve katsayı zulmünden vazgeçilmesi, yeni müfredat programlarıyla eğitimin vesayetçi karakterinden arındırılıp demokratikleştirilmesi, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Temel Dini Bilgiler derslerinin okullarda okutulması, Milli Güvenlik dersinin kaldırılması, öğretmenlere nöbet ücreti verilmesi, 4/C’lilerin 12 ay istihdam edilmesi ve ardından kadroya geçirilmesi, sınav ücretlerinin artması, emekli maaşına ve ikramiyesine özel artış yapılması, taban aylığa mahsus zam alınması, cuma namazı ve hac izninin kamu personel mevzuatına dâhil edilmesi, helal gıda sertifikasının kamu kurumlarında gündeme gelmesi, öğretmenlerin özel hizmet tazminatının artırılması başta olmak üzere, pek çok kazanımda etkimiz; atılan doğru adımlarda katkımız, yasakların kaldırılmasında emeğimiz, sorunların çözümünde alın terimiz, haksızlıkların giderilmesinde çabamız vardır.

Başta terör ve savaş olmak üzere, yerel, bölgesel veya küresel ölçekte hak ve özgürlük ihlallerine karşı sesimizi, sözümüzü mazlumlar için yükselttik. Her zaman kardeşlik çağrılarıyla birlik ve beraberlik için harç olduk, kardeşlik hukukunu koruduk. 28 Şubat’ın zulmüne, haklı olmanın verdiği güç ve güvenle karşı durduk. 15 Temmuz işgal girişiminde de hiç düşünmeden, tereddüt etmeden alanlara aktık, tankların, tüfeklerin karşısına çıktık.

Bizim, önceliğimiz Türkiye’dir. Biz milletimize karşı sorumluyuz. Çünkü sorumluluk güç ve imkandan değil, bilinç ve imandan doğar. En çok sorumlu olanlar aslında en bilinçli ve şuurlu olanlardır. Sırtımızdaki yükün, omzumuzdaki vebal’in farkındayız.

İşte bu sebepten dolayıdır ki; Eğitim-Bir-Sen, adalet, inanç, güven, samimiyet demektir. Biz varsak umut bitmeyecek, yol kapanmayacak, menzil şaşmayacak demektir. Biz varsak diz çökülmeyecek, teslim olunmayacak, ezan susmayacak, ayyıldız dalgalanacak demektir.

Bizim nitelik ve nicelik olarak büyüyen örgütlü gücümüze Türkiye’nin ekmek kadar, su kadar ihtiyacı vardır. Biz varsak zulme, baskıya, şiddete, hak gaspına yer olmayacaktır.

Değerli dava arkadaşlarım,

Eğitim-Bir-Sen ailesine mensup olmakla gurur duyuyoruz, gurur duymalıyız. Bu vesileyle bu ailenin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen azimli, sabırlı, vefakâr ve fedakâr dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizler de emanete asla gölge düşürmeden, kim olduğumuzu, nerden gelip nereye gideceğimizi unutmadan bu kutlu davada canla başla çalışmaya ahdettik. Bu, milletimize, üyelerimize ve tarihe verilmiş bir sözdür.

Bizim yürüyüşümüz, yarınları daha güçlü kılma, kardeş bulma, kardeş kalma yürüyüşüdür.

Rabbim bu yolda ayaklarımızı sabit kılsın, kalbimizi genişletsin, sözümüzü kavi, muhabbetimizi bakî, birliğimizi daim etsin.

Bu duygu ve düşüncelerle, kongremizin ülkemiz, milletimiz, eğitim camiamız ve sendikamız için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Selam işittik ve sözün en güzeline tabi olduk diyenlerin üzerine olsun.” dedi