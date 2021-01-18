Ejder Akbaş'tan Adıyaman TEİAŞ ve DSİ Ziyareti

Kahramanmaraş Enerji Bir- Sen Şube Başkanı Ejder Akbaş, Şube Yönetimiyle Birlikte önce ki gün Adıyaman İl Başkanı Hayrettin Doğan'ı Adıyaman TEİAŞ İşletme Müdürlüğünde ziyaret ederek Özellikle güvenlik görevlilerinin sorunları ile ilgili yakından ilgilendiklerini, sorunların çözümü ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili taleplerini Sendika Genel Merkezine ilettiklerini belirtti.

Daha sonra DSİ 203. Şube Müdürü M.Emin. Ertürk'ü makamında ziyaret eden Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş, burada sendika üyeleri ile personeli tek tek ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Akbaş, DSİ ziyaretinde Depremsellik açısından dayanma gücü düşük olan Adıyaman İli DSİ 203. Şube Müdürlüğü idari binasının tahliye edilerek yeni binaya taşınmaları ile ilgili görüş ve fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Akbaş, Adıyaman ziyaretinde Özellikle Enerji Bir - Sen Sendikasının kazanımı olan Koruyucu Giyim Yardımında büyük meblağlara tekabül eden yardım hakkında ki teklifleri bire bir görüşerek bu kazanımın nasıl ne şekilde alınabileceğini ve nasıl harcanacağı hususunda tüm çalışanları bilgilendirdi.

Basın Mensuplarına açıklamada bulunan Akbaş, Bugün Adıyaman ziyaretimiz oldu. Adıyaman'da sendikal çalışmalara ilişkin üyelerimize bilgilendirmelerde bulunduk. Ziyaret boyunca şahsım ve şubem adına göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı basta Sendika İl Başkanımız Hayrettin Doğan'a, DSİ 203. Şube Müdürü M. Emin Ertürk'e ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mekki Yerli Beye teşekkür ediyorum dedi.