Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı

Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Üretime Başladı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye belediyesince kurulan halk ekmek fabrikası üretime başladı.

Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Üretime Başladı

Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Üretime Başladı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye belediyesince kurulan halk ekmek fabrikası üretime başladı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:48
banner459

Belediye Başkanı Bilal Eker, Kaymakam Abdulhamit Bağış ile fabrikada inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Eker, burada gazetecilere, 200 gram ekmeğin 1,5 liradan satılacağını belirtti.

Eker, ramazanda dar gelirli ailelere ucuz ekmek sağlamak için hazırlıkların hızla tamamlandığını ifade ederek, bugün itibari ile başlayan üretim ve fiyat uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini dile getirdi.

Vatandaşı desteklemek ve bütçesine katkı sunmak adına böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Eker, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ramazan hazırlıklarımızı tamamladık ve üretime başladık. Cuma namazının ardından ilk üretimimiz kısa süre içerisinde tüketildi. Gün boyu üretimimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız çok memnun oldu. Ramazan ayı için planlamamızı tamamladık. Vatandaşlarımız ekmeksiz kalmayacak. Belediye olarak asli görevlerimizi sürdürürken bir yandan da bu tür sosyoekonomik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu yatırım ve hizmetler devletimizin milletimizin gücü sayesinde oluyor."

Anahtar Kelimeler:
Ekinözü Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Üretime Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta İlk Teravih Kılındı
Kahramanmaraş’ta İlk Teravih Kılındı
Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim
Onikişubat Belediyesi’nden Ramazan Öncesi Market Ve Fırınlara Denetim
Kahramanmaraş'ta Okul Bahçeleri Lavanta ve Kekik Kokacak
Kahramanmaraş'ta Okul Bahçeleri Lavanta ve Kekik Kokacak
Kahramanmaraş'ta İlkokul Öğrencileri İzci Oldu
Kahramanmaraş'ta İlkokul Öğrencileri İzci Oldu
Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor
Kahramanmaraş’ın ünlü binasın’da yıkım çalışması devam ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber