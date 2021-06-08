Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor

Toplamda 2 dönüm alan üzerine kurulan 1,5 Milyon TL’lik yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kente modern hizmet yapıları kazandırıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplamda 2 dönüm alan üzerine kurulan modern kesim tesisinde temel atma ve ön hazırlık işlemlerinin ardından tabliye beton döküm aşamasına gelindi. Yatırım bedeli 1,5 Milyon TL olan kesim tesisinin yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Modern kesim tesisinin içerisinde kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatathane ve hayvan kabul alanları yer alacak. Proje tamamlandığında kesimler daha modern ve hijyenik şartlarda yapılabilecek.