banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik...
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı
Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve...
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor
Göksun Çağlayan yolu yenileniyor

Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesinde modern kesim tesisi çalışmalarını sürdürüyor.

Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor

Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesinde modern kesim tesisi çalışmalarını sürdürüyor.

08 Haziran 2021 Salı 15:40
banner459

Toplamda 2 dönüm alan üzerine kurulan 1,5 Milyon TL’lik yatırımın yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kente modern hizmet yapıları kazandırıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda toplamda 2 dönüm alan üzerine kurulan modern kesim tesisinde temel atma ve ön hazırlık işlemlerinin ardından tabliye beton döküm aşamasına gelindi. Yatırım bedeli 1,5 Milyon TL olan kesim tesisinin yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Modern kesim tesisinin içerisinde kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatathane ve hayvan kabul alanları yer alacak. Proje tamamlandığında kesimler daha modern ve hijyenik şartlarda yapılabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı
Ali Öztunç, KSÜ’deki skandalı meclis gündemine taşıdı
Fide desteği çiftçinin yüzünü güldürdü
Fide desteği çiftçinin yüzünü güldürdü
Kapalı çarşı yeni yüzüne kavuşuyor
Kapalı çarşı yeni yüzüne kavuşuyor
Kahramanmaraş için müjdeler peşpeşe geldi
Kahramanmaraş için müjdeler peşpeşe geldi
Sanko Üniversitesi’nde “diyetisyenler günü” kutlandı
Sanko Üniversitesi’nde “diyetisyenler günü” kutlandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber