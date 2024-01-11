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Ekinözü'nde Chp'nin Adayı Harun Vicdan Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün akşam yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, aday olacak isimler belirlendi. CHP'de Ekinözü belediye başkan adayı olarak Harun Vicdan gösterildi.

Ekinözü'nde Chp'nin Adayı Harun Vicdan Oldu

Ekinözü'nde Chp'nin Adayı Harun Vicdan Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün akşam yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, aday olacak isimler belirlendi. CHP'de Ekinözü belediye başkan adayı olarak Harun Vicdan gösterildi.

11 Ocak 2024 Perşembe 13:19

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor.

Belediye başkan adaylarına ilişkin hazırlanan raporlar, toplanan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında değerlendirilerek, Ekinözü belediye başkan adayı olarak Harun Vicdan gösterildi.

CHP Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, "Adaylığımızı kesinleşti. İlçemizin çehresini değiştirmek gayret göstereceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza iş imkanları verecek işletmeler kazandırmak için çalışacağız. Çiftçilik ve hayvancılık yapan ailelerimizi yerel yönetim olarak destekleceğiz. Bilindiği üzere 6 Şubat'ta merkez üssü Ekinözü olan ve yıkıcı etkisi büyük deprem yaşadık. Evleri orta hasarlı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere depremin yaralarını birlikte saracağız. Eğitim gören gençlerimize destek vereceğiz. Bunun içinde tüm vatandaşlarımızdan ve gençlerimizden güçlü bir şekilde destek istiyorum. Ekinözü için çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ancak halkımızın siyaset üstü düşünce ve desteğini alarak halkımızla birlikte ulaşırız" diye konuştu.

HARUN VİCDAN KİMDİR?

1968 Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi doğumlu olup Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu Mezunudur. İnsan Kaynakları Yönetimi ve ekip çalışmasına önem verir, bu konuda eğitimler almıştır. 1990 yılında Adalet Bakanlığın bünyesinde memuriyete başlamış; Ağrı, Ordu, Adana, Gaziantep, Kilis ve en son yetkili çalıştığı İstanbul İcra Müdürlüğü görevinden 2021 yılında emekli olmuştur. Orta üst düzeyde icra iflas hukuku ve genel düzeyde hukuk bilgisine sahiptir. Yapmış olduğu memuriyetin gereği olarak: Orta üst düzey; İcra İflas Kanunu, genel düzeyde; Genel Hukuk ile İhale mevzuatı, KDV kanunu, Harçlar kanunu ve Damga Vergisi Kanunları hakkında bilgi sahibidir. Harun Vicdan evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Ekinözünde Chpnin Adayı Harun Vicdan Oldu
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