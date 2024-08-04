Ekinözü'nde orman yangını!

Yangının ilk belirtileri kısa süre önce fark edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangını söndürmek için helikopter ve uçakları bölgeye gönderdi. Karadan ise itfaiye ekipleri, yangın söndürme araçları ve gönüllü ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, yangın bölgesine giderek durumu yerinde değerlendirdi. Başkan Vicdan, "Şu anda Alişar Mahallesi'nde bulunuyorum ve ekiplerimizle birlikte yangının etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Yangının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çevre ilçelerden de destek ekipleri bölgeye yönlendirildi," dedi.

Başkan Vicdan, yangının sebebinin henüz belirlenemediğini ve sıcak hava ile rüzgarın yangının hızla yayılmasına katkıda bulunduğunu ifade etti. Yangının etkilediği alan ve maddi zarar hakkında net bilgiler paylaşmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Yetkililer, orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve yangın riski taşıyan durumları derhal yetkililere bildirmelerini önemle rica ediyor. Ayrıca, vatandaşların bölgeden uzak durmaları ve yangınla ilgili bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Yangının kontrol altına alınması için aralıksız çalışmalar sürüyor ve yetkililer, durumu yakından takip ediyor.