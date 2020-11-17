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Ekinözü’nde Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Ekinözü’nde bir yandan caddeleri asfaltla buluştururken bir yandan da refüj ve yaya yollarını yeniliyor.

Ekinözü’nde Çalışmalar Devam Ediyor

Ekinözü’nde Çalışmalar Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Ekinözü’nde bir yandan caddeleri asfaltla buluştururken bir yandan da refüj ve yaya yollarını yeniliyor.

17 Kasım 2020 Salı 15:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Program dahilinde ilçelerin eksikliklerini bir bir gideren Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’ndeki çalışmalarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler bir yandan ilçedeki caddeleri asfaltla buluştururken bir yandan da refüj ve yaya yolları yenileniyor. Yaklaşık 6 kilometrelik sıcak asfalt ve yenilenen yaya yollarıyla Ekinözü ilçe merkezi daha güzel bir görünüme kavuşuyor.

Caddeler Yenileniyor

Gerçekleştirilen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor. Aşağı içme esnaflarından Ali Şeker, “Çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken; Adem Balkan, “Ekinözü’müzde sıcak asfaltla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve burada çalışan ekibe teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Esnaftan Güngör’e Teşekkür

İlçe sakinlerinden Murat Çoban ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e Ekinözü ilçemize sunduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürdüğümüz asfalt ve yaya yolu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

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