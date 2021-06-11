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Ekinözü’ne yeni köprü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ekinözü ilçesi Ambar Mahallesinde ekonomik ömrünü doldurmuş ve deforme olduğu için kullanılamayacak hale gelen köprü yıkılarak yerine 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yeni köprü inşa edilecek.

Ekinözü’ne yeni köprü

Ekinözü’ne yeni köprü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ekinözü ilçesi Ambar Mahallesinde ekonomik ömrünü doldurmuş ve deforme olduğu için kullanılamayacak hale gelen köprü yıkılarak yerine 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yeni köprü inşa edilecek.

11 Haziran 2021 Cuma 16:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Ekinözü ilçesi Ambar mahallesinin girişinde yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan köprünün yıkım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yeni köprü inşa edilecek. Çalışmalara ilişkin Ekinözü Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Alkaya, “Mahallemizde yer alan ve artık deforme olduğu için kullanılamayacak hale gelen köprüde Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından bölgeye yeni köprü inşa edilecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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