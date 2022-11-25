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EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!

Kahramanmaraş merkezli yayın yapan ve tüm Türkiye’ye dağıtılan EKOFULL Dergisi’nin Kasım sayısı çıktı.

EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!

EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı!

Kahramanmaraş merkezli yayın yapan ve tüm Türkiye’ye dağıtılan EKOFULL Dergisi’nin Kasım sayısı çıktı.

25 Kasım 2022 Cuma 14:11

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu’nun yer aldığı EKOFULL Dergisini www.ekofull.com adresinden de takip edebilirsiniz.

Her sayısında farklı bir şehri işleyen ve 81 İl’in Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş dünyasının bağlı bulunduğu TOBB, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, TÜMKİAD, TÜSİAD, İTHİB gibi STK kuruluşlarının yanı sıra TBMM ve Bakanlıklara gönderilen EKOFULL Dergisi Kasım sayısı yayımlandı.

Kısa sürede adından söz ettiren EKOFULL Dergisi, Kasım ayı sayısında alanında uzaman köşe yazarlarıyla güncel konuları okurlarıyla buluşturdu.

İş dünyasının başarı hikayelerini okuyucuları ile buluşturduklarını söyleyen EKOFULL Dergisi İmtiyaz Sahibi İbrahim Baykut: “Kahramanmaraş’ta ilkleri yaparak iş dünyamıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İlk sayımızı Aralık 2021’de çıkarmıştır. EKOFULL Dergimizi çıkarmadan önce araştırmalar yaptık. Nasıl bir içerik üretirsek okurlarımıza fayda sağlarızı sorguladık. Bu araştırmalarımız neticesinde iş insanlarımızın başarı hikayelerinin yer aldığı, ekonomiyi yakından takip eden okurlarımız için Türkiye’nin ihracat rakamlarını içeren, güncel ve yön veren köşe yazılarıyla doğru bilgi aktarımı yapmayı hedefleyen bir dergi çıkarmayı başardık. Her sayımızda bir ilimizin ekonomik haritasını çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda; Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Kayseri, Malatya ve Adana illerimizde çalışmalar yaptık. Kaliteden ödün vermeden, doğru ve ilkeli yayımcılığı benimsedik. Bu kapsamda hazırladığımız dergimizi Türkçe ve İngilizce olarak okurlarımızla buluşturduk. Hedeflerimize adım adım yürümenin mutluluğu yaşıyoruz. İlk hedefimiz Türkcell dergilik uygulamasına girmekti ki bunu ilk üç sayımızda başardık. Yılda 6 sayı hedefimizi de bu sayı ile taçlandırdık. Şimdi ise büyük hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Çok araştırıyor ve çok çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Kimseye rakip değiliz. Kendi içimizde kendimizi rakip olarak görüyor ve bu anlamda daha iyisini nasıl yaparızı araştırıyoruz.

Bu sayımızla ilgilide bir iki cümle söyleyecek olursak, günümüzde sürdürülebilir ekonomi ön plana çıkmakta. TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu ile bu konu üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dergimizde Prof. Dr. Hüseyin Ağır, Ekonomist Hikmet Gümüşer, Dr. Ferit Önder, Proje Uzmanı Mehmet Akif Ağca ve Ekonomist Araştırmacı Yazar Şule Kirişci, köşe yazarı olarak güncel ve yerel ekonomiyi kaleme alıyorlar.

Bu vesileyle bize destek olan, yol gösteren, yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Okurlarımız EKOFULL Dergimizi, www.ekofull.com ve Dergilik uygulamasından takip edebilirler. Dergimizin sosyal medya hesaplarını takip etmeyen okurlarımız @eko.full instagram hesabımızdan ve @Ekofulldergisi Twitter hesaplarından bizleri takip edebilirler” ifadelerine yer verdi.

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EKOFULL Dergisi’nin 6’ncı Sayısı çıktı!
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