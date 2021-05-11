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Ekrem Pınar’dan Bayram Mesajı

Pınar İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Pınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekrem Pınar’dan Bayram Mesajı

Ekrem Pınar’dan Bayram Mesajı

Pınar İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Pınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Mayıs 2021 Salı 16:32
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Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan ayını huzur ve sükûnet içinde tamamlayarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadığın dile getiren Pınar, "Bu sene ne yazık ki, iftar ve sahur sofralarında bir araya gelemedik, teravih ve mukabelelerde buluşamadık ama gönüllerimiz yine her daim bir ve beraberdi" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bayram ziyaretlerinin gerçekleştiremeyecek olmanın hüznü içerisinde olduklarını ifade eden Kahtalı, mesajını şöyle sürdürdü:

"Korona virüsle mücadelenin getirdiği kısıtlılıklar içinde de olsa milletimiz yine sabrın, dayanışmanın, kenetlenmenin ve yardımseverliğin en güzel örneklerini yaşadı ve yaşattı.

Allah’tan, rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçları ve yapılan ibadetleri kabul etmesini diliyorum.

Bayramlar, aile ve sosyal hayatımızın en önemli günlerdir. Bayramlar, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez fırsatları.

Millet olarak bayramları daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenerek coşku ve heyecan içinde yaşıyoruz.

Bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak önümüze çıkan her türlü badireyi aşmakta, her türlü zorluğun üstesinden gelmekte bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor.

Bu sebeple maneviyatımızı kuvvetlendiren bayramlarımızı çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarmak noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini, hepimizin gelecek umutlarını tazelemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ekrem Pınar’dan Bayram Mesajı
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