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Elbistan atık su arıtma tesisi inşaatı başladı

Kahramanmaraş'a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü, 18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına başladı.

Elbistan atık su arıtma tesisi inşaatı başladı

Elbistan atık su arıtma tesisi inşaatı başladı

Kahramanmaraş'a kazandırdığı modern Atık Su Arıtma Tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü, 18 Milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına başladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 17:17

Afşin, Pazarcık, Türkoğlu ve Kahramanmaraş Merkez Atık Su Arıtma Tesislerinden sonra Elbistan da atık su arıtma tesisine kavuşuyor. Elbistan İlçe Merkezinin Söğütlü Çayına akan kanalizasyon suları artık arıtılarak doğaya bırakılacak.

Avrupa Birliği (%80.08), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (%8.97) ve KASKİ (%10.96) tarafından finanse edilen işin kapsamında,

22.567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. 92.000 m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının % 60'ını karşılayacak.

Elbistan Atık Su Arıtma Tesisinin 03.09.2022 tarihine kadar tamamlanarak Elbistan ilçesine hizmet vermesi hedefleniyor.

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