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Elbistan Belediyesi park ve oyun alanlarına zarar verilmemesi için çağrı yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi, park ve oyun gruplarına verilen zararın önlenmesi için vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Elbistan Belediyesi park ve oyun alanlarına zarar verilmemesi için çağrı yaptı

Elbistan Belediyesi park ve oyun alanlarına zarar verilmemesi için çağrı yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi, park ve oyun gruplarına verilen zararın önlenmesi için vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 11:47

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki park, bahçe ve oyun gruplarına bazı kişiler tarafından zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan, 2022 yılı içerisinde yapılan sosyal alanlarla beraber 169 oyun grubuna ulaştıklarını belirtti.

Oyun grupları ve parklara bazı kişiler tarafından zarar verildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde maalesef bazı art niyetli kişiler tarafından park ve oyun gruplarımıza zarar veriliyor. Bu yıl içerisinde sadece oyun gruplarımızda 1.7 milyon liralık bir hasar oluştu. Tabi amortisman giderleri hariç, onunla birlikte 2 milyon liralık bir zararımız oluştu. Halkımızdan biraz daha bilinçli davranmalarını, çocuklarımızı kamusal alanlara zarar vermemeleri noktasında uyarmalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."

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