Elbistan Belediyesinden Açıklama

Açıklamada, tartışmanın odağında yer alan Denetim Komisyonu Raporu’nun, ilke ve standartlara aykırı olduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili de detaylı bir inceleme raporu tanzim edildiği vurgulandı.

Bazı meclis üyeleri tarafından bu sürecin sabote edildiği, açıklamaların mecliste okunmasının engellendiği, asılsız ithamlar ile suçlama yapılarak meclisin çalışmasının engellendiğinin altı çizilen açıklamada, “Ahlaktan yoksun bir siyaset ve algı operasyonlarınız sonuç vermeyecek, kamuoyu vicdanında mahkûm olacaksınız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz olaya ilişkin çeşitli yayın organlarında yapılan haberlere yönelik açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Belediyemiz Nisan Ayı Olağan Meclisi on adet gündem maddesi ile toplanmış ve ilk dokuz maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır. Onuncu gündem maddesi olarak 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun meclise sunumu planlanmıştır.

31.03.2021 tarihinde Belediye Başkanlığımıza teslim edilmiş olan söz konusu rapor, Başkanlığımızca incelenmiş olup, bahse konu raporun denetim ilke ve standartlarına aykırı olduğu tespit edilmiş ve konu ile ilgili detaylı bir inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Belediye Meclisimizin ve kamuoyunun tam ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi maksatlı Denetim Komisyonu Raporunda yer alan görüş ve önerilerin yanı sıra ilgili mevzuat gereğince Başkanlığımızca yapılan çalışmalar da okunmak istenmiştir.

Ancak bazı meclis üyeleri tarafından bu süreç sabote edilmiş, açıklamaların mecliste okunması engellenmiş, asılsız ithamlar ile suçlama yapılmış ve meclisin çalışması engellenmiştir.

televizyon kanalları tarafından kesilerek yayınlanan görüntülerde kamuoyunda denetim raporunun okutulmadığına yönelik iddialar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Tam aksine söz konusu gerginlik, raporun okunmak istenmesinden ötürü yaşanmış ve görüntüler kesilerek idare zan altında bırakılmaya çalışılmıştır.

Göreve başlandığı tarih itibariyle Başkanlığımızca, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay denetçileri davet edilerek, belediyemiz denetime tabi tutulmuştur. Merkezi yönetim ve iç denetimin yanı sıra, halkın denetimini esas alan bir yönetim anlayışına sahibiz. Tam da bu nedenle çalışmalarımız vatandaşlarımızın denetimine açılmış olup, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri kapsamında tüm ihalelerimiz canlı olarak yayınlanmaktadır. Belediyemizin kullandığı araçların takibide online olarak paylaşılmaktadır.

Zira biz inanıyoruz ki; idareler, yaptıkları faaliyetleri kamuoyuna açıkça aksettirdikleri, vatandaşları bilgilendirdikleri ölçüde halkın takdirini ve desteğini kazanabilmektedirler. Bu nedenle, yönetimde açıklık ve aydınlık, kişiler için olduğu kadar idarelerin kendileri için de bir hedef olmak zorundadır.

Son saldırıyla şeffaf yönetim, halkın, denetim, değerlendirme ve duyarlılıklarına karşı açık kurumumuz, çalışamaz hale getirilmek istenmiştir. Ancak, kendi kişisel ikbal ve menfaat teminleri için toplumda infiale yol açan kifayetsiz muhterislerin halkın hizmet almasını engelleme çabaları tarafımızdan asla kabul görmeyecektir. Elbistan geçmiş dönemlerde bu sahneleri defalarca yaşamış ve kaybeden hep Elbistan olmuştur. Aynı kirli oyunların yeniden sergilenmesine ve şehrimizin yangın yerine dönüştürülmesine izin verilmeyecektir.

Vatandaşlarımıza buradan çağrımızdır. Faaliyet raporumuz vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Talep eden tüm vatandaşlarımız gerekli incelemelerini web sitemiz üzerinden yapabileceklerdir. Ayrıca denetim komisyonu raporu ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar da tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Elbistan Belediyesinin 2020 Yılı Bütçe harcaması 102.960.028,57 TL’dir. 17.200.328,13 TL Personel (memur, işçi, sözleşmeli) giderleri, 2.090.154,00 TL SGK Gideri, 339.116,60 TL Finansman Giderleri, 1.622.055,05 TL Cari Transferler, 1.904.264,41 TL Sermaye Giderleri ve 79.804.110,38 TL Yatırım ve Hizmet Giderleri (Personel A.Ş net gideri 19.482.045,00 TL) olarak faaliyet raporunda tüm detayları ile yer almaktadır.

Devlet yönetimi, iftira ve algı ile yürütülecek bir alan değil, onur ve erdem ise siyasetin omurgasıdır. Ahlaktan yoksun bir siyaset ve algı operasyonlarınız sonuç vermeyecek, kamuoyu vicdanında mahkûm olacaksınız. Bu aziz millet, kıymetli Elbistanlılar, sizin kirli hesap ve emellerinize teslim olmayacak ve bizler Elbistan'ın kaderini değiştirmek için, şehrimizi kalkındırmak, çıkarsız, yalansız, talansız belediyecilik için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.

Konuyla ilgili tarafımızca adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup, belediyemizin itibarını zedelemeye çalışan ve toplumda kaos oluşturmayı amaçlayan kişilerin adalet karşısında hesap vereceklerini değerli vatandaşlarımıza önemle bildiririz.”