Elbistan Besi OSB’de Onay Alındı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da kurulması planlanan Besi İhtisas OSB çalışmalarında gelinen son noktayı açıkladı. Başkan Güngör, “Şehrimiz için kalkınma projeleri hazırladığımızı ve bu projelerin üzerinde titizlikle çalıştığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kapsamda Elbistan’da Besi İhtisas OSB çalışmaları yaptığımızı daha önce de kamuoyuna açıklamıştık. ÇED sürecini tamamlamıştık. Hamdolsun planladığımız bölge için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onay aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

300 İşletme Faaliyet Gösterecek

Yaklaşık 300 işletmenin yer alacağı OSB’nin 5 bin kişilik yeni istihdam imkanı da sağlayacağını belirten Başkan Güngör, “Belediyemizin proje sahipliğinde, Valiliğimiz ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odamız ortaklığında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimiz hayvancılık sektörü üretim kapasitesini daha da artıracağız. 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak Besi TDİOSB içerisinde 300 işletme faaliyet gösterecek. 5 bin kişilik istihdam öngörüyoruz. Alan içerisinde yem fabrikası, biyogaz tesisi, mezbaha ve deri işleme tesisleri de yapılacak. Sürdürdüğümüz Besi OSB çalışmalarının bir kez daha şehrimize ve hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.