Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı...
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu...
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Mahçiçek, ‘Kurban Paylaşmaktır’
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Kurban Bayramı Mesajı

Elbistan festivalinin lansman toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenecek olan ‘Mahzunu Şerif’ festivalinin lansmanı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi.

Elbistan festivalinin lansman toplantısı yapıldı!

Elbistan festivalinin lansman toplantısı yapıldı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenecek olan ‘Mahzunu Şerif’ festivalinin lansmanı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi.

08 Temmuz 2022 Cuma 10:12
banner459

Toplantıda festivalle ilgili bilgiler aktaran Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şunları söyledi;

“Hayali olmayan insanlar, aslında yeryüzünde iddiası olmayan insanlardır.

Elbistan Festivalinde de beklentilerimiz ve hayallerimiz var. Bu şehrin makus bir sıçrama serüveni var. Büyük hedefleri olan bir şehir. Sektörleri büyütmek, ihracatçı firmalara sahip olmak, firmalarımızı Türkiye’nin büyük firmaları arasına girdirmek gibi bir hedefimiz var. Bu kolay değil ama büyük hayaller kurarak; o hayali gerçekleştirmek için birçok çaba harcıyoruz. Bunlar tek başına olmuyor. Beraberinde bazı şeyler gerekiyor. Bu da şehrin tanınması, sektörün tanınması ve kentteki ekonominin birleşmesi ile olur. Biz, kentimizin ismini hem ulusal hem de küresel ölçekte tanıtalım istiyoruz.

Yurtdışında yaklaşık 200 bin civarında yaşayan insan kaynağımız var. 70-80 yıl önce göçmüşler ve yurtdışında ciddi çalışmalar yapmışlar. 2.3.kuşak buralardan dönüyor. Elbistan’a ve Türkiye’ye önemli katkılar sunuyorlar. Bu büyük bir potansiyel. Ulusal ölçekte planlanan bu festival için çevre illerden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen vatandaşlarımızda eklenince şehrimizde önemli bir ekonomik canlılık oluşuyor. Hem şehrimizi tanıtımını yapıyoruz hem de yerel esnafımızın kalkınmasına olanak sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyüğü olmaya aday olan festivalimize kimler katılıyor?

25 Temmuz Haluk Levent

26 Temmuz Derya Uluğ, Velet

27 Temmuz Buray

28 Temmuz Koray Avcı

29 Temmuz Ali Kınık

30 Temmuz Demet Akalın-DJ Okan Kurt

31 Temmuz Yavuz Bingöl katılım sağlayacak.

Bu yılki festivalimizin ana teması bölgemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Aşık Mahzuni Şerif olacak. Konserlerde ve diğer etkinliklerde, onun türkülerine ve eserlerine dair izler yer alacak.

Tüm vatandaşlarımızı bu duygu ve düşünceler ile saygıyla selamlıyor, Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenecek olan Elbistan Festivaline davet ediyorum…”

Anahtar Kelimeler:
Elbistan Festivalinin Lansman Toplantısı Yapıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
Prof. Dr. Yardımcıoğlu: Kurban, dünyalıktan vazgeçmek ve ikram etmektir
Prof. Dr. Yardımcıoğlu: Kurban, dünyalıktan vazgeçmek ve ikram etmektir
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’
Necati Okay, ‘Huzurlu ve Mutlu Bir Bayram Geçirmemiz Dileğiyle’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber