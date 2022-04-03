Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı

Elbistan Ülkü Ocaklarında görev değişimi!

Elbistan’da yapılan devir teslim töreniyle Ülkü Ocaklarının yeni Başkanı Muammer Zincirkıran oldu.

Elbistan Ülkü Ocaklarında görev değişimi!

Elbistan Ülkü Ocaklarında görev değişimi!

Elbistan’da yapılan devir teslim töreniyle Ülkü Ocaklarının yeni Başkanı Muammer Zincirkıran oldu.

03 Nisan 2022 Pazar 11:09
banner459

Ocak binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine, İl Başkanı Dursun Nar ve ülkücü gençler katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı eski başkan Zahittin Demirci’ye bugüne kadar verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından eski başkan Zahittin Demirci ve yeni başkan Muammer Zincirkıran arasında bayrak ve görev devir teslimi gerçekleştirildi. Devir teslim töreninin ardından gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Muammer Zincirkıran yaptığı açıklamasında ise: "Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı Zahittin Demirci'ye ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı olarak görev yapan tüm İlçe Ocak Başkanlarına teşekkür ederim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Elbistan Ülkü Ocaklarında Görev Değişimi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okumuş vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Başkan Okumuş vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Kahramanmaraş'ta Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Kahramanmaraş'ta Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde
Tur Rehberleri Mutfak Müzesi’nde
MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti
MHP Dulkadiroğlu teşkilatı esnafı ziyaret etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber