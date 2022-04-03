Elbistan Ülkü Ocaklarında görev değişimi!

Ocak binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine, İl Başkanı Dursun Nar ve ülkücü gençler katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı eski başkan Zahittin Demirci’ye bugüne kadar verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından eski başkan Zahittin Demirci ve yeni başkan Muammer Zincirkıran arasında bayrak ve görev devir teslimi gerçekleştirildi. Devir teslim töreninin ardından gerçekleştirilen sohbetin ardından program sona erdi.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Muammer Zincirkıran yaptığı açıklamasında ise: "Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı Zahittin Demirci'ye ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı olarak görev yapan tüm İlçe Ocak Başkanlarına teşekkür ederim" dedi.