Elbistan ve Afşin’de 20 kilometrelik yol yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ve Afşin ilçelerine bağlı 5 mahalle yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarla, toplamda yaklaşık 20 kilometrelik güzergâh yenilenecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahalle yollarında yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan ilçesine bağlı Izgın – Karahüyük grup yolunda kilit parke çalışması gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye toplamda 4 bin 500 metrekare kilit parke kazandırılacak. Öte yandan ekipler, Afşin ilçesi Esence - Yazıköy - Anzorey grup yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak asfalt uygulamasının da yapılacağı arterde, zemin hazırlıkları ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki grup yolu yenilenmiş olacak.

Bir Ayda Yapılmaya Başlandı

Anzorey Mahalle Muhtarı Önder Kuşçu yaptığı açıklamada yol çalışması dolayısıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Muhtar Kuşçu: “Grup yolumuz çok işlek bir yol. Adatepe Barajına ulaşım için de uzun süre kullanıldı. Zemini darmadağın olmuştu. Neredeyse araçla girilemez hale gelmişti. Bu yoldan üç mahallemizin yanı sıra binlerce vatandaş istifade ediyor. Ben talebimizi iletir iletmez, bir ay içinde Büyükşehir Belediyemiz teftiş etti, takvime aldılar. Yolumuzun tamamında asfalt yapılacak. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Bilhassa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.