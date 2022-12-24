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Elbistan’da budanan ağaç dalları, dar gelirli ailelere ulaştırılıyor

Elbistan Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını yakacak haline getirip, dar gelirli ailelerin ısınma giderlerini azaltmayı hedefliyor.

Elbistan’da budanan ağaç dalları, dar gelirli ailelere ulaştırılıyor

Elbistan’da budanan ağaç dalları, dar gelirli ailelere ulaştırılıyor

Elbistan Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını yakacak haline getirip, dar gelirli ailelerin ısınma giderlerini azaltmayı hedefliyor.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:51

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, kuruyan ağaçlar, elektrik tellerine uzanan, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar titizlikle kesiliyor. İlçe genelindeki bu çalışmalarda elde edilen dallar ve ağaç parçaları, yakmak için uygun boyutta doğranıyor. Daha sonra çuvallanan bu odunlar, dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtılıyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de dar gelirlilerin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, odun haline getirilen ağaç dallarının, bölgenin en büyük sosyal yardım platformu olan Can Kulağı’nca dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürüldüğünü söyledi.

Desteğe ihtiyaç duyan ailelerin daha sıcak bir kış geçirmelerini amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Budama işleminden elde edilen odun ve dalların atık olması yerine dar gelirli ailelerimizin yuvalarının ısıtılması ve kışı rahat bir şekilde geçirmeleri için değerlendirmek istedik. Personellerimiz, budama işlemi sonrasındaki dalları, yakacak boyutuna getirip çuvallara dolduruyor. Can Kulağı Platformu’nca belirlenen ailelerimize, sobada yakılmaya uygun olarak teslim ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu proje ile bir yandan yuvaların sıcaklığına katkı sunarken diğer taraftan da geri dönüşümü sağlıyoruz. Elbistanlıların rahatı, huzuru için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Saygılarımızla

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Elbistan’da Budanan Ağaç DallarıDar Gelirli Ailelere Ulaştırılıyor
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