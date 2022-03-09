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Elbistan’da evinin odasını imalathaneye dönüştürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evinin bir odasını sigara imalathanesine çeviren bir kişi yakalandı.

Elbistan’da evinin odasını imalathaneye dönüştürdü

Elbistan’da evinin odasını imalathaneye dönüştürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evinin bir odasını sigara imalathanesine çeviren bir kişi yakalandı.

09 Mart 2022 Çarşamba 15:40
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Grup Amirliği tarafından yürütülen tütün ve tütün mamullerinin ürünlerinin ticaretinin ve kaçak sigara satışının önlenmesine ve yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç’nin ikametin bir odasını sigara paketlemek için imalathaneye çevirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince, M.Ç’nin aracında ve ikametinde yapılan aramada 7 adet sarma/doldurma makinası, 500 paket doldurma/kaçak sigara, 200 kutu 40000 dal boş makaron, 30 kg kıyılmış tütün, 450 adet sigara paketlemede kullanılan poşet bulundu.

Kaçak sigara ve makinelere el koyan ekipler, M.Ç hakkında yasal işlem başlattı.

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Elbistan’da Evinin Odasını Imalathaneye Dönüştürdü
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