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Elbistan’da Gürbüz görevi devraldı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamasında "kaybedecek bir saniyemiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan’da Gürbüz görevi devraldı!

Elbistan’da Gürbüz görevi devraldı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamasında "kaybedecek bir saniyemiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

04 Nisan 2024 Perşembe 10:56

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, gerçekleştirilen mazbata teslim töreninin ardından başkanlık görevini devraldı.

Görevi devraldığı andan itibaren çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Kaybedecek bir saniyemiz yok, işimizin başına dönmek zorundayız bu nedenle tebrikleri bayramın 2. Günü kabul edeceğiz" dedi.

Devir teslim töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Gürbüz,

" Elbistanlı hemşerilerim 31 Mart'ı bir demokrasi şölenine dönüştürdü. Gençlerimiz gençliklerini yaşasın, geleceğini bu şehirde görsünler diye çok çalışacağım. Bu şehirde kimse kendisini yalnız hissetmesin diye çok çalışacağız. Elbistan'ı marka bir şehir haline getireceğiz" dedi.

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Elbistan’da Gürbüz Görevi Devraldı!
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