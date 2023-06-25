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Elbistan’da Kurban Kesim Alanları Belli Oldu

Elbistan’da, ilçe merkezinde kurban kesim alanlarını belirlendi. Vatandaşlar, belirlenen 10 farklı noktada kurban kesimini yapabilecek.

Elbistan’da Kurban Kesim Alanları Belli Oldu

Elbistan’da Kurban Kesim Alanları Belli Oldu

Elbistan’da, ilçe merkezinde kurban kesim alanlarını belirlendi. Vatandaşlar, belirlenen 10 farklı noktada kurban kesimini yapabilecek.

25 Haziran 2023 Pazar 14:49

Elbistan, depremin gölgesinde Kurban Bayramı’na buruk hazırlanıyor. Bayrama sayılı günler kala birçok vatandaşlar kurbanlıklarını alırken bazıları da alışverişini son günlere bırakıyor. Kurbanlık alışverişinin en yoğun yaşandığı yer ise hayvan borsası oluyor.

Elbistan Kurban Hizmetleri Komisyonu, vatandaşların kurban ibadetini rahat ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kesim noktalarını belirledi. Buna göre, Elbistan’da 10 farklı noktada kurban kesimi yapılabilecek. İlçe genelindeki kurban kesim alanları şu şekilde olacak; Hayvan borsası, Yeşilyurt Çok Programlı Lise yanı, Kızılcaoba Mahallesi eski diş hastanesi yanı, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Turaç Cami karşısı, Pınarbaşı Mahallesi Elbistan Ortaokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi açık pazar yeri, Hocazade Camii önü pazar yeri, Tepebaşı Caddesi okul bahçesi, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi eski pazar yeri karşısı ve Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlkokulu bahçesi.”



Başkan Gürbüz; gerekli tedbirler alındı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaptığı açıklamasında; kurban kesim alanlarında her türlü tedbirlerin alındığını ifade ederek; “Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı sonrasında kurbanlık kesimi için ilçe sınırlarımız içinde 10 farklı yer belirlendi. Kesim noktaların tamamında zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gerekli denetimlerini yapacak. Elbistan Belediyesi ekipleri bayram boyunca halkımıza hizmet vermek için hazır bekleyecek. Bu vesile ile başta Elbistanlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Elbistan’da Kurban Kesim Alanları Belli Oldu
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