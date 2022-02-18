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Elbistan’da makine mühendisini zabıta yapan Gürbüz’e mahkemeden kötü haber

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal’ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yapıp, özlük haklarını ödemeyince mahkeme tarafından 20 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Elbistan’da makine mühendisini zabıta yapan Gürbüz’e mahkemeden kötü haber

Elbistan’da makine mühendisini zabıta yapan Gürbüz’e mahkemeden kötü haber

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sözleşmesini feshettiği makine mühendisi İbrahim Dal’ı, mahkeme kararına aykırı olarak zabıta yapıp, özlük haklarını ödemeyince mahkeme tarafından 20 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 11:31
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Elbistan Belediye Başkanlığı bünyesinde 2015’ten itibaren sözleşmeli personel statüsünde makine mühendisi olarak görev yapan İbrahim Dal’ın sözleşmesi 21.01.2020’de feshedildi.

Bunun üzerine Dal, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve geçmişe yönelik haklarının ödenmesi istemiyle dava açtı. Mahkeme yürütmeyi durdurma ve özlük haklarının ödenmesine hükmetti.

MÜHENDİSİ ZABITA YAPTILAR

Ancak, Mehmet Gürbüz’ün başkanlığını yaptığı Elbistan Belediyesi aradan 50 gün geçmesine karşın mühendis İbrahim Dal’ın parasını ödemedi. Bunun üzerine Dal, bu kez de Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’ne 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Elbistan Belediyesi’nden Dal’ın özlük haklarının neden ödenmediğini sordu.

Belediye’de ödemeyle ilgili işlemlerin yürütüldüğü yönünde açıklamada bulundu. Dal, belediyedeki işine döndü. Ancak, makine mühendisi olmasına karşın zabıta olarak göreve başlatıldı. Bir süre sonra da 2021 için iş akdinin yenilenmeyeceği yönünde tebligatta bulunuldu.

20 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, İbrahim Dal’ın Elbistan Belediyesi’nin yargı kararını uygulamaması nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için açtığı 30 bin TL’lik manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek, belediyeyi 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme kararında, belediyenin İbrahim Dal’ın işe iadesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararını “şeklen uyguluyor gibi gösterdiğine” işaret ederek, Mehmet Gürbüz ile bazı üst yöneticilerin uygulanabilecek nitelikteki yargı kararlarını aynen ve gecikmesiz olarak uygulaması gerekirken, aksi yönde hareket ettiğini belirterek ağır hizmet kusuru işledikleri yolunda görüş belirtti.

KAMU ZARARINA YOL AÇILDI

Yasaların emrettiği kararı yerine getirmeyerek belediyeyi 20 bin TL ve yasal faizi tutarında kamu zararına uğrattığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından inceleme başlatıldı.

Elbistan Belediyesi yetkililerinin yargı kararını uygulamaması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayıp dava açarak kazanan İbrahim Dal da müfettişlere ifade verdi.

Müfettişlerin, Elbistan Belediyesi ile ilgili olarak aralarında şehirlerarası otogarda bazı usulsüzlükler olduğu yolundaki iddialar olmak üzere bazı inceleme yaptıkları ileri sürüldü.

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Elbistan’da Makine Mühendisini Zabıta Yapan Gürbüz’e Mahkemeden Kötü Haber
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