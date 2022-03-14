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Elbistan’da matematik olimpiyatı yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı Elbistan Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Elbistan’da matematik olimpiyatı yapıldı

Elbistan’da matematik olimpiyatı yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatı Elbistan Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

14 Mart 2022 Pazartesi 15:07
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Düzenlenen yarışmaya hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alpaslan Ceran, “Elbistan Anadolu Lisesi İlçemizde birçok yeniliğe öncülük eden okullarımızın başında gelmektedir. Bu çalışmalardan biride İlçemizde ilk defa düzenlenen ve bu senede ikincisi yapılan ‘Matematik Olimpiyatları’ yarışmasıdır. Bu yarışmaya 20 ortaokulumuz katılmış olup öncelikle kendi okulları içerisinden belirledikleri üçer kişilik takımlar bugün Elbistan Anadolu Lisesi salonlarında yarışmaya katılarak süreci tamamlamışlardır. Öğrencilere matematiği sevdirmeyi hedefliyoruz, bu yarışmada bunun bir parçası, bu vesile ile yarışmayı organize eden başta okul müdürümüz Birkan Şatıroğlu’na, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yarışmaya katılma cesaret ve özgüveni gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu ise, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Genelde Bakanlığımızın, özelde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‘nün öncülüğünde, matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştirmeye katkı sunmak için bu yarışmayı düzenledik. Yeni yaklaşımla öğrencilerimizin matematiği severek öğrenmelerini hedefliyoruz. Matematik sadece yetenekli öğrencilerin üstesinden gelebileceği zorlu bir ders olmaktan çıksın, tüm öğrencilerimiz için keyifli bir ders olsun istiyoruz. Bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum Gelecek yıl İl geneli daha sonra ise Türkiye geneli bir olimpiyat haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yarışmada; Özel Elbistan Merkez Final Ortaokulu birinci, Ali Tekinsoy Ortaokulu ikinci, Şeker Ortaokulu ise üçüncü oldu.

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Elbistan’da Matematik Olimpiyatı Yapıldı
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