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Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!

Elbistan ilçesinde son günlerde artan saldırılarla beraber park ve oyun gruplarındaki hasarın 2 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!

Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!

Elbistan ilçesinde son günlerde artan saldırılarla beraber park ve oyun gruplarındaki hasarın 2 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

09 Aralık 2022 Cuma 16:06

Elbistan’da park bahçe ve oyun gruplarına yönelik saldırılar sürüyor.

Gece saatlerinde ortaya çıkan saldırganlar park, bahçe ve oyun gruplarını ya ateşe veriyor, ya da söküyor her türlü zararı veriyor.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan 2022 yılı içerisinde parklara verilen zararın maddi değerinin 2 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Bu yıl içerisinde yapılan sosyal alanlarla beraber 169 oyun grubuna ulaştıklarını belirten Doğan: “İlçemizde maalesef bazı art niyetli kişiler tarafından park ve oyun gruplarımıza zarar veriliyor. Bu yıl içerisinde sadece oyun gruplarımızda 1.7 milyon liralık bir hasar oluştu. Tabi amortisman giderleri hariç, onunla birlikte 2 milyon liralık bir zararımız oluştu. Halkımızdan biraz daha bilinçli davranmalarını, çocuklarımızı kamusal alanlara zarar vermemeleri noktasında uyarmalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyun alanlarını kullanan çocuklar da gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, oyun alanlarının yakılmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

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Elbistan’da Parklara Yapılan Saldırıların Maliyeti 2 Milyon Lira!
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