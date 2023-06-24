Elbistan’da ruhsat süreci Temmuz'da başlıyor!

Depremin ardından şehrin yeniden imarı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı planlama işlemleri sürüyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen mikro bölgeleme çalışmalarıyla birlikte rapor hazırlanacak. Diğer prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte yapılaşma ve imar planıyla ilgili süreçler sonuçlanacak. Elbistan’da ise, vatandaşların yıkılan evleri ile dükkanların yerine yenilerini yapabilmeleri için imar planının onaylanması büyük önem arz ediyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların merakla beklediği imar planı ve ruhsat taleplerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın bu konudaki yetkilerini tekrardan belediyelere devrettiğini duyurdu.

Yeniden yapılanmayla ilgili temmuz ayına işaret eden Başkan Gürbüz, “Bu süreçte yerel dinamiklerin etkin rol alması, kentsel dönüşüm, imar planı ve ruhsat taleplerinin karşılanmasında çok önemlidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın belediyelere yetkilerini iade etme kararı, bölgenin kalkınması için umut verici bir adım. İnşaat sektörünün deprem gerçeğine uygun yeniden yapılanmasıyla ilgili güzel haberler için temmuz ayını bekliyoruz.

Kentsel dönüşüm sürecinde yeni ekonomik destek ve modellerin gündeme geleceği ve vatandaşların sürecin tüm aşamalarında yer alacağı konusu, Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki tarafından çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, kentsel dönüşümün daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı olmasını hedeflemektedir. Yeni destek ve modellerin uygulanmasıyla birlikte, daha etkin bir kentsel dönüşüm süreci ve bölgenin ekonomik kalkınması sağlanabilir” ifadelerini kullandı.