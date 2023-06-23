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Elbistan’da sağlam işyeri yıkılan esnaf isyan etti!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sağlam binada yer alan işyerinin çevredeki binanın yıkımı sırasında yıkıldığını iddia eden esnaf muhatap bulamamaktan şikayetçi.

Elbistan’da sağlam işyeri yıkılan esnaf isyan etti!

Elbistan’da sağlam işyeri yıkılan esnaf isyan etti!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sağlam binada yer alan işyerinin çevredeki binanın yıkımı sırasında yıkıldığını iddia eden esnaf muhatap bulamamaktan şikayetçi.

23 Haziran 2023 Cuma 16:55

İlçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi Hulusi Edendi Sokak üzerinde yer alan işyerinin 6 Şubat depremlerini az hasarlı atlattığını kaydeden işleme sahibi Osman Yücel, işyerinin yanında bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında işyerine zarar verilerek yıkıldığını öne sürdü.

6 Şubat depremleri sonrası insanların yardımına koşan ve ücretsiz servis hizmeti veren Osman Yücel, “Burası deprem bölgesi Elbistan. Depremde işyerimiz az hasarlıydı. Yetkili kurumlarca yıkım ihalesi alan firma yan tarafta bulunan binanın yıkımı sırasında bizim işyerimizide yıktılar. Konuyla ilgili tüm yetkili kurumlara müracaat etmemize rağmen sonuç alamadık. Sonuç burada. Binlerce abonemin kombisini bedava tamir ettik. Gece gündüz demeden çalıştık. Sonuç olarak biz derdimizi kime anlatacağız, kime ulaşacağız. Sağlam işyerimizi yıktılar, hakkımızı aramak için gittiğimizde netice yok” dedi.

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Elbistan’da Sağlam Işyeri Yıkılan Esnaf Isyan Etti!
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