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Elbistan’da sokak köpekleri korku saçıyor!

Elbistan’da, şehir merkezi ve mahalle aralarında sürüler halinde gezen başıboş sokak köpekler, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Elbistan’da sokak köpekleri korku saçıyor!

Elbistan’da sokak köpekleri korku saçıyor!

Elbistan’da, şehir merkezi ve mahalle aralarında sürüler halinde gezen başıboş sokak köpekler, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

07 Aralık 2021 Salı 09:10
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Özellikle de okul önlerini mesken tutan köpekler nedeniyle saldırıya uğrayan ya da korkarak kaçarken yaralanan öğrenciler olduğuna ilişkin şikayetler artarken; vatandaşlardan da yetkililere acil önlem alınması ile ilgili mesaj yağıyor.

Elbistan’da her geçen gün sayıları artan başıboş köpekler, vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında ise öğrenciler geliyor. Okul giriş ve çıkışlarında sürülerle dolaşan köpeklerle karşılaşan çocuklar, saldırma ihtimaline karşı köpeklerden kaçmanın yollarını arıyor. Veliler de, çocuklarını okul yolunda güvende olmaları için giriş ve çıkış saatlerinde köpek nöbeti tutuyor.

Öte yandan; başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını belirtenlerin de sayısı günden güne artış gösteriyor. Bir öğrenci, okula giderken saldıran köpeklerden kaçarken düşüp kolunu incitirken; bazı öğrencilerin de saldırı sonucunda el, ayak ya da yüzlerinden yaralandığına ilişkin şikayetler bildiriliyor.

Bazı yetişkinlerin de köpek saldırısına maruz kalarak hastanelik olduğu dile getiriliyor. Sokak köpeklerinin de bir can taşıdığını ancak insan hayatının da korunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerine karşı bir tedbir alınmasını istiyorlar. Sosyal medya platformlarından ya da CİMER gibi kurumlara yazdıkları şikayetlerle karşı karşıya kaldıkları sorunları ileten vatandaşlar, “Okullarda köpek kaynıyor. İllaki birinin canı yanınca mı ilgilenecekler. Dün akşam ilkokul çocuklarına saldırdılar. Sürü ile geziyorlar. Yok mu bunun bir çaresi?” diye tepkilerini dile getiriyorlar. Bir vatandaş da, “Her yerde köpek dolu ve bir gün birimizi gerçekten parçalayacaklar. Saraykent köpek kaynıyor ve bir iki tane de gezmiyorlar. Resmen yolumuzu değiştirip köpeklerden kaçıyoruz” şeklinde paylaşımda bulundu.

 

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Elbistan’da Sokak Köpekleri Korku Saçıyor!
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