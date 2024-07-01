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Elbistan’da sünnet şöleni!

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın organizasyonuyla 300 Depremzede Çocuğa yönelik Toplu Sünnet Merasimi düzenlendi.

Elbistan’da sünnet şöleni!

Elbistan’da sünnet şöleni!

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın organizasyonuyla 300 Depremzede Çocuğa yönelik Toplu Sünnet Merasimi düzenlendi.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:43

Elbistan İlçemizde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu sünnet törenine, Valimiz Mükerrem Ünlüer, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mehter takımı gösterisinin ardından konuşma yapan Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, davetlilere teşekkür ederek "6 Şubat depremleri asrın felaketi olarak 11 ilimizi ve tabii Türkiye'yi derinden sarstı. Üzerinden yaklaşık 1 yıldan fazla bir zaman geçti ve depremden en çok çocuklar etkilendi. Bugün oğlumuzla birlikte 300 evladımızın toplu sünnet merasimiyle hem eğlenmesini hem de deprem bölgesine dikkat çekmeyi istedik. Diğer taraftan da AFAD'ın deprem yardım hesaplarına da ciddi anlamda bir destek çağrısı yaptık, bu da karşılık buldu. Bugün buraya gelen bütün misafirlerimize ve bütün çocuklara sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.


Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlanarak çocuklara sevgilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın sevgili yavruları, ailelerimiz. Bugün 300 kadar yavrumuzun sünnet merasiminde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. Sünnet merasiminin tüm aileler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyor ve böyle güzel merasimin sevgili peygamberimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın en kalbi, en bu nokta da duygulu, heyecanı içerisindeyim ve bu vesileyle yavrularımızın gözlerinden öperken böyle bir sünnetin yerine gelmiş olmasını da şahsım, milletim adına en kalbi duygu ile ben de gerçekten duygularla sevinerek sizleri gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu.


Yoğun katılımın olduğu sünnet şöleninde, çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında düzenlenen etkinliklerle eğlendi.

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Elbistan’da Sünnet şöleni!
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