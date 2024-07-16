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Elbistan’da ulaşım atağı sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Özcanlı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 2 kilometrelik arterde genişletme çalışmalarına başladı. Arterin genişliği 8 metreye çıkarılarak mahallenin ulaşım standardı iyileştirilecek.

Elbistan’da ulaşım atağı sürüyor!

Elbistan’da ulaşım atağı sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Özcanlı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 2 kilometrelik arterde genişletme çalışmalarına başladı. Arterin genişliği 8 metreye çıkarılarak mahallenin ulaşım standardı iyileştirilecek.

16 Temmuz 2024 Salı 14:05

Daha konforlu ulaşım için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde de yatırımlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Elbistan’ın Özcanlı Mahallesi oldu.

Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arterde genişletme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla yaklaşık 2 kilometrelik arterin genişliği 5 metreden 8 metreye çıkarılıyor. Sürdürülen genişletme ve zemin iyileştirme uygulamalarıyla Özcanlı Mahallesi daha konforlu bir ulaşıma kavuşacak. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ın ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında çalışmaları kesintisiz sürdüğü belirtildi.

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