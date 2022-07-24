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Elbistan’da uzun süredir beklenen imar düzenlemesi gerçekleşti!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe merkezi ile ilgili uzun süredir beklenen imar düzenlemesinin gerçekleştiğini söyledi.

Elbistan’da uzun süredir beklenen imar düzenlemesi gerçekleşti!

Elbistan’da uzun süredir beklenen imar düzenlemesi gerçekleşti!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe merkezi ile ilgili uzun süredir beklenen imar düzenlemesinin gerçekleştiğini söyledi.

24 Temmuz 2022 Pazar 10:32
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan plan değişikliği ile ayrık nizam yapılaşmada 2 kat artış sağlandığını belirten Başkan Gürbüz, otopark harçlarında da büyük bir rahatlama getirildiğini vurguladı.

Elbistan (merkez) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları’nda yer alan Özel Hükümler 1.5. plan notunun değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili olarak bir süre önce çalışma başlattıklarını anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, inşaat sektörünün önünün açılmasında önemli bir adım atıldığına dikkati çekti.

Söz konusu değişikliğin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında görüşülerek onaylandığını bildiren Başkan Gürbüz, daha önceki 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama Planı’nda, “1.5.Gelişme bölgesi dışında kalan alanlarda ada bazında uygulama yapılamadığı durumlarda ise ada içerisinde en az 1000 m² parsel büyüklüğü sağlandığı takdirde, katlar alanı kat sayısı ile elde edilen toplam yapı inşaat alanı aynı kalmak koşuluyla 1 kat (en yüksek kat yüksekliğine) ilave edilerek uygulama yapılabilir. Bu durumda yapılacak tevhitlerde; arta kalan parseller alanı, artık parseller oluşmayacak şekilde ve 1000 m² parsel büyüklüklerinden küçük olamaz” şeklinde hüküm bulunuyordu.

Özellikle otopark alanı ve kat yüksekliği noktasında inşaat sektörünün hızlanması amacıyla bu hüküm, “1.5.Gelişme bölgesi dışında kalan alanlarda ada bazında uygulama yapılamadığı durumlarda ise ada içerisinde en az 1000 m² parsel büyüklüğü sağlandığı takdirde, katlar alanı kat sayısı ile elde edilen toplam yapı inşaat alanı aynı kalmak koşuluyla A­2, A­3, A­4 ve kat yüksekliği bulunan konut ve TİCK (ticaret+konut) parsellerinde 2 kat, A­5 konut ve TİCK (ticaret+konut) parsellerinde 1 kat (en yüksek kat yüksekliğine) ilave edilerek uygulama yapılabilir. Bu durumlarda yapılacak tevhitlerde; arta kalan parsel(ler) alanı, artık parseller oluşmayacak şekilde ve 1000 m² parsel büyüklüklerinden küçük olamaz” şeklinde değiştirilmiş oldu.

Bu değişiklik, önümüzdeki günlerde askıya çıkarılacak. Elbistan’ımız uzun süredir bu imar düzenlemesini bekliyordu. Bu değişikliğin en önemli avantajı; ayrık nizam yapılaşmalarda 2 kat artış sağlanması olarak gerçekleşti. Ayrıca söz konusu düzenleme ile otopark harçlarında büyük bir rahatlama sağlanmış olup toplu yapılaşma teşvik edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün şahsında bu düzenlemenin gerçekleşmesinde emek veren emeği geçen herkese teşekkür ederim. Düzenlemenin inşaat sektörü temsilcileri başta olmak üzere tüm hemşerilerime hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Karaelbistan ve Çiçek mahallelerini de kapsayan imar düzenlemesinde de çalışmaların sürdüğünü anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “İmar komisyonumuz bu konuda titiz bir çaba gösteriyor. İnşallah en kısa sürede; beklentileri karşılayacak bir plan ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

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Elbistan’da Uzun Süredir Beklenen Imar Düzenlemesi Gerçekleşti!
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