Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din...
Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi...
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve...
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO...
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!

Elbistan’da yayalara öncelik duruşu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri, ‘Yayalara Öncelik Duruşu’ hayata saygı duruşu etkinliği gerçekleştirdi.

Elbistan’da yayalara öncelik duruşu

Elbistan’da yayalara öncelik duruşu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri, ‘Yayalara Öncelik Duruşu’ hayata saygı duruşu etkinliği gerçekleştirdi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 07:40

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliği eylem planı doğrultusunda başlatılan hayata saygı duruşu kampanyasına destek verdi.

İstiklal İlkokulu önünde kurum yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte yapılan etkinlikte, trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bölgelere yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Elbistan’da Yayalara öncelik Duruşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Göçebe Oyunları’na Kahramanmaraş Lezzetleri Damga Vurdu
Dünya Göçebe Oyunları’na Kahramanmaraş Lezzetleri Damga Vurdu
Üniformalarını Giyen Minik İtfaiyeciler Görev Başına Geçti
Üniformalarını Giyen Minik İtfaiyeciler Görev Başına Geçti
Öz Sağlık-İş Kahramanmaraş Şubesi Murat Arifoğlu ile yola devam dedi!
Öz Sağlık-İş Kahramanmaraş Şubesi Murat Arifoğlu ile yola devam dedi!
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı
Başkan Yılmaz, “1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Uzman Öğretmenlik Sınavını Protesto Edeceğiz"
Başkan Yılmaz, “1 Ekim Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta Uzman Öğretmenlik Sınavını Protesto Edeceğiz"

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber