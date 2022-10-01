Elbistan’da yayalara öncelik duruşu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliği eylem planı doğrultusunda başlatılan hayata saygı duruşu kampanyasına destek verdi.

İstiklal İlkokulu önünde kurum yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte yapılan etkinlikte, trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bölgelere yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini amaçlanıyor.