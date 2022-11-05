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Elbistan’da Yeni Hizmet Alanı Kasım Sonunda Hizmete Açılacak

Elbistan Belediyesinin yeni hizmet alanı kasım ayı sonunda hizmete açılacak.

Elbistan’da Yeni Hizmet Alanı Kasım Sonunda Hizmete Açılacak

Elbistan’da Yeni Hizmet Alanı Kasım Sonunda Hizmete Açılacak

Elbistan Belediyesinin yeni hizmet alanı kasım ayı sonunda hizmete açılacak.

05 Kasım 2022 Cumartesi 15:21

Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, yeni hizmet alanıyla birlikte işlerin daha koordineli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanacağını söyledi.

Elbistan Belediyesi sıkışan Küçük Sanayi Sitesinin gelişmesi ve yeni iş yeri açmak isteyen esnaflara dükkân açma imkânı sağlanması için sanayiye bitişik durumdaki hizmet alanını, esnaflarının kullanımına açmasının ardından başlatılan yeni hizmet alanı oluşturma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Hayvan borsası yanında oluşturulan yeni hizmet alanı, 20 bin metre kare alan üzerine yer alıyor.

Çalışmaları inceleyen Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, yeni hizmet alanının Kasım ayı sonunda hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Yeni hizmet alanının daha fazla üretime müsait halde inşa edildiğini belirten Balta ;“Yeni hizmet alanıyla beraber konuşlanmamızı daha sağlıklı yapacağız. Çalışma ortamını rahatlatıp üretime katkı sağlayacağız. 24 dönüm alan üzerine kurulu alanda, 2 bin 300 metrekare, kapalı alan mevcuttur. Temizlik işleri ve fen işleri müdürlüğünün ayrı ayrı birimleri toplamda on beş birim olmak üzere tek bir alan içerisinde toplanmış bulunmaktadır. İnşaat çalışmalarımız yaklaşık bir ay sonra sonuçlandırmayı ve hizmete açmayı düşünüyoruz. Hizmet alanı bildiğiniz üzere Elbistan Belediyesi'nin bir fabrikası gibidir. Sadece bu fabrikadan yaptığımız kâr ile burada yaptığımız ihaleyi bile sonuçlandırabilir durumdayız şu anda. Yılda sadece üç milyonun üzerinde kâr sağlamış bulunmaktayız. Ve buradan edindiğimiz kâr ile bugünkü hizmet alanını inşa etmiş bulunuyoruz. İnşallah bir ay sonra tamamlayacağımız bu inşaat çalışmalarında faaliyetlerimiz devam edecek. Yıl içerisinde bütün personelimizin çalışmalarıyla birlikte üretimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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