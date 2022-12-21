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Elbistan’daki Ruhsatı Alınan Barınakta, 200 Köpek Kısırlaştırıldı

Elbistan Belediyesinin ruhsatlandırılan hayvan barınağında, gönüllü veteriner hekimlerce 200 sokak köpeğinin kuduz aşısı ve kısırlaştırılması yapıldı.

Elbistan’daki Ruhsatı Alınan Barınakta, 200 Köpek Kısırlaştırıldı

Elbistan’daki Ruhsatı Alınan Barınakta, 200 Köpek Kısırlaştırıldı

Elbistan Belediyesinin ruhsatlandırılan hayvan barınağında, gönüllü veteriner hekimlerce 200 sokak köpeğinin kuduz aşısı ve kısırlaştırılması yapıldı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 09:47

Elbistan Belediyesince sokak hayvanlarının güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulan hayvan barınağının ruhsatlandırma işlemleri tamamlandı.

Tarım ve orman bakanlığınca ruhsat izni verilen hayvan barınağında, gönüllü veteriner hekimlerce 200 sokak köpeğinin kısırlaştırılma işlemi yapıldı.

Barınakta inceleme yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ‘sokaklardaki dostlarımız’ dediği sokak köpeklerinin daha sağlıklı ortamda sağlık taramasından geçirilip kuduz aşısı kısırlaştırılma işlemlerine başlandığını söyledi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerinin altını çizen Başkan Gürbüz; “Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine öncelikle halk sağlığını korumak, beraberinde de sokakta yaşayan canlarımızın sağlıklı yaşam şartlarını sürdürebilmeleri adına onları toparlayıp, öncelikle hayvan barınağımızda kısırlaştırma işlemlerini toplum sağlığına etki edebilecek kuduz gibi sıkıntılı durumları var mı yok mu, onların araştırılmasını yapıyoruz. Var olan sıkıntılarını giderip onların burada bakımlarını, kontrollerini yapıp tekrar yaşam alanlarına bırakıyoruz. Burada iki boyut önemli. Bir taraftan halk sağlığını korumanız gerekiyor, diğer taraftan sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam koşullarında bulunmasını temin etmemiz gerekiyor. Biz bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra öncelikle sokak hayvanlarımızı barınağımıza topladık. Bakımlarını gerçekleştirdik. Aşılama işlemleri yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 200 civarında sokak hayvanı kısırlaştırılmış oldu. Biz bu çalışmaları peyderpey belli periyotlarla yapacağız. Sonra da onların diğer bakımlarını yapıp daha nitelikli yaşam koşullarını oluşturmaya çalışacağız. Bu anlamda gönüllü olarak çevre illerden de gelen yaklaşık 20 civarında veteriner hekimimize gönüllü veterinerlerimize çok teşekkür ediyorum. Barınak ruhsatımızı aldık, onaylandı. İnşallah daha iyi hizmetler daha olumlu koşullarda konforlu hizmetler sunabilmek adına da yeni yatırımlarımızla buranın şeklini daha da güzelleştireceğiz. Bunu umut ediyorum. Vatandaşlarıma da buradan şu çağrıda bulunmak istiyorum. Malum önümüz kış. Dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda bizimle iş birliği içerisine girerlerse belediyenin callcenter hizmetinden faydalanabilirler. Ya da hayvan barınağımızın iletişim numaralarından faydalanabilirler, birlikte çalışırsak inşallah canlarımıza daha güzel nitelikli hizmet üretmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Saygılarımızla

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Elbistan’daki Ruhsatı Alınan Barınakta200 Köpek Kısırlaştırıldı
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