Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi oldu. Ekipler, Karacasu Kavşağı ile Elmalar Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan arterin yaklaşık 2 kilometrelik kısmında genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arter iki şeritten üç şeride çıkarılarak trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yine ekipler tarafından Elmalar Mahallesi Yalakbağ mevkiinde gerçekleştirilen kilit parke ve bordür çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarla bölgeye toplamda 12 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.

Ulaşım Ağımızı Güçlendiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım altyapımızı geliştirmek ve güçlendirmek için şehir genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz, Dulkadiroğlu’nda Karacasu Kavşağı ile Elmalar Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan arterin yaklaşık 2 kilometrelik kısmında genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla arterin genişliği artırılarak mahallenin ulaşım standardı yükseltiliyor. Ayrıca ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Elmalar Mahallesi’ne toplamda 12 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılıyor. Şehrimizin ulaşım ağını geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.