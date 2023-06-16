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Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihi Netleşti

14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihi Netleşti

Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihi Netleşti

14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

16 Haziran 2023 Cuma 11:39

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek.

GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şu şekilde:

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziranda

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziranda

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziranda

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziranda

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziranda alabilecek.

BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri bu ay 22 Haziranda ödemelerini alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.

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Emekli Maaşları Ve Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihi Netleşti
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