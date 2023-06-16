Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinin Ödeme Tarihi Netleşti

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran-23 Haziran tarihleri arasında ödenecek.
GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şu şekilde:
Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziranda
Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziranda
Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziranda
Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziranda
Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziranda alabilecek.
BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklileri bu ay 22 Haziranda ödemelerini alacak.
Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.